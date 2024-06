Altre news

SARONNO – Oggi ci sono nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, senza previsione di piogge. La temperatura massima è di 27°C, mentre la minima si attesta sui 17°C, con lo zero termico a 3503m. I venti al mattino sono deboli e provengono da Sud, mentre al pomeriggio sono deboli da Sudest. Secondo 3BMeteo, non sono presenti allerte meteo.

Le correnti umide si vanno lentamente smorzando, favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Sulle basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali, si alternano nubi sparse e schiarite per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali, i cieli sono molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Su Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche, le nubi aumentano progressivamente con deboli piogge al pomeriggio, ma schiarisce in serata. Secondo 3BMeteo, i venti sono deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali, con lo zero termico intorno ai 3400 metri.