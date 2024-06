Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Veronesi circa l’evento che si è tenuto mercoledì 25 giugno in villa Gianetti.

La sera del 25 giugno in Sala del Bovindo a Villa Gianetti a Saronno si è tenuto un incontro pubblico per presentare bandi e agevolazioni per le associazioni Sportive Dilettantistiche di Saronno. Sono intervenuti come relatori il capo segreteria dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, Davide Fratus, il dirigente dell’unità organizzativa Sport e Giovani della giunta regionale Simone Rasetti ed il presidente della commissione regionale sostenibilità sociale, casa e famiglia, consigliere regionale Emanuele Monti (che è intervenuto in videoconferenza a causa della necessità di essere presente alle votazioni del Consiglio Regionale riunito in contemporanea). Presentatrice della serata Anna Galoppo e moderatore Angelo Veronesi, organizzatori dell’evento.

L’evento è stato organizzato per rispondere alle esigenze espresse da molte delle associazioni sportive dilettantistiche saronnesi. L’esigenza è nella necessità di ricevere aiuti economici per coinvolgere gli atleti in sempre maggiori iniziative, coinvolgere un numero maggiore di giovani nelle attività sportive e elevare la qualità della propria attività sportiva. Molte associazioni non hanno mai partecipato ad un bando né hanno mai chiesto un patrocinio a Regione perchè pensavano fosse difficoltoso.

Durante la serata i relatori di Regione hanno dimostrato ampia disponibilità a rispondere alle tantissime domande con competenza e professionalità, coinvolgendo le associazioni presenti e rendendole partecipi delle possibilità di aiuto che Regione può dare.

Regione Lombardia tiene molto al mondo dello sport che coinvolge 4,5 milioni di persone su 10 milioni di cittadini residenti. Davide Fratus ha relazionato in merito alla possibilità di richiedere un patrocinio al Consiglio Regionale della Lombardia. E’ un’attività che va fatta almeno 60 giorni prima dell’evento sportivo. Il Consiglio Regionale può finanziare fino ad un massimo del 50% delle spese rendicontate. Simone Rasetti ha presentato 4 bandi adatti alle associazioni sportive dilettantistiche di Saronno e del saronnese. Regione ha messo a disposizione 12,2 milioni di euro per tutte le associazioni della Regione.

Il primo bando presentato Asd è di sostegno all’attività ordinaria delle associazioni e società sportive dilettantistiche Asd/Ssd e dei Comitati e delegazioni di Fsn, Dsa e Eps. Il bando intende sostenere l’attività ordinaria e continuativa del sistema sportivo lombardo al fine di potenziare l’attività sportiva di base sul territorio regionale e favorire percorsi di inclusione. Per il bando Regione ha previsto risorse per 4 milioni di euro. L’agevolazione prevede contributi a fondo perduto per rimborso, fino al 80%, delle spese rendicontate e validate in relazione all’attività ordinaria e continuativa svolta in Lombardia nell’anno sportivo 2022/2023, nei limiti dell’importo massimo assegnabile per la fascia di merito attribuita. Periodo di riferimento: dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023. Ogni anno questo bando viene svolto, per cui si invitano le associazioni a parteciparvi per l’anno prossimo tenendo da parte tutte le spese effettuate con modalità tracciabile.

Il secondo bando presentato Ges 2024 è di sostegno alla realizzazione di Grandi Eventi Sportivi sul territorio Lombardo nel periodo dal 15 marzo 2024 al 15 marzo 2025. Il bando intende sostenere la realizzazione di grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale organizzati sul territorio lombardo che per valore, prestigio e specificità contribuiscono, nel percorso di avvicinamento ai Giochi olimpici e paralimpici 2026, alla promozione e valorizzazione del territorio lombardo. Per il bando Regione ha previsto risorse per 800 mila euro. Il contributo è a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute (max 50% delle spese ammissibili e il disavanzo, nel rispetto del contributo massimo assegnabile in relazione alle fasce di merito. Le domande si possono presentare secondo due finestre ogni anno. Quest’anno la prima finestra è già passata, ma la seconda finestra si apre dal 10/07/2024 al 31/07/2024 ore 16.00.

Il terzo bando presentato “la Lombardia è dei giovani 2024” mira a supportare i giovani nella realizzazione del proprio progetto di vita personale e di sviluppo professionale attraverso la valorizzazione e il potenziamento della rete dei servizi già presenti sul territorio e lo sviluppo di nuove opportunità e strumenti innovativi, per rispondere meglio alle esigenze dei giovani in Lombardia. Per il bando Regione ha previsto risorse per 3,5 milioni di euro. Il bando è per finanziamenti a progetti in partenariato: è previsto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 70% del valore totale del progetto, comunque non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 60.000 euro.

Il valore complessivo del progetto è composto dalla quota regionale pari max 70% e da una quota di cofinanziamento obbligatoria pari almeno al 30% del valore totale del progetto proveniente dalla rete di partenariato. Il bando chiuderà il 15/07/2024 ore 17.00.

il quarto bando presentato è “Giovani SMART 2.0 (SportMusicaARTe)”. Il bando finanzia progetti per favorire l’aggregazione, la socializzazione e l’inclusione sociale dei giovani attraverso attività gratuite sul territorio in ambito sportivo, culturale, educativo, sociale, lavorativo, artistico e del tempo libero. I progetti sono presentati da reti di partenariato composte da 4 soggetti, incluso il capofila. Per il bando Regione ha previsto risorse per 3,8 milioni di euro. Il bando prevede finanziamenti a progetti in partenariato (rete composta da minimo 3 soggetti, escluso il capofila). Il contributo è a fondo perduto fino ad un massimo del 80% delle spese ammissibili, compreso tra un minimo di 20.000 euro e un massimo di 40.000 euro. Il valore complessivo del progetto è composto dalla quota regionale pari max 80% e da una quota di cofinanziamento obbligatoria pari almeno al 20% del valore totale del progetto

proveniente dalla rete di partenariato. Il bando chiuderà il 15/07/2024 ore 17.00.



https://www.bandi.regione. lombardia.it/servizi/home La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il portale regionale «Bandi e Servizi» al seguente link: