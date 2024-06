Città

SARONNO – Nei giorni 21, 22, 23 giugno 2024 in piazza Avis a Saronno si è svolta una nuova tappa per la provincia di Varese del Progetto “Senologia al centro”, arrivato alla seconda edizione. Al fine di sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione del tumore alla mammella, il Gruppo Gnodi con il supporto di Mobile System srl in collaborazione con Lilt- Associazione Provinciale di

Varese ha messo a disposizione un’unità sanitaria mobile destinata alla diagnosi preventiva.

La clinica mobile su ruote utilizzata è attrezzata per attività ecografica e di diagnostica per immagine – Mammografia, concepita per offrire alle donne una visita clinica senologica, ecografia mammaria ed eventualmente mammografia direttamente nella piazza della loro città. Le prestazioni per la diagnosi precoce del tumore al seno sono state svolte gratuitamente alle donne di età compresa tra i 35 e i 45 anni e superiore ai 75, con esclusione delle donne coperte da screening mammografico.

L’assessore ai Servizi sociali, Ilaria Pagani ha espresso la propria soddisfazione sui risultati raggiunti nella città di Saronno: “Siamo consapevoli che la prevenzione sia alla base della salute e del benessere individuale e collettivo, in particolare, i dati ci raccontano di come la diagnosi precoce del tumore al seno abbia salvato molte donne. L’importanza di offrire un servizio alle nostre concittadine e soprattutto di sensibilizzare le donne a prenotare controlli periodici anche con la presenza della clinica mobile per tre

giorni in piazza Avis va proprio in questa direzione”. In tre giorni, all’interno della clinica mobile, sono state effettuate 206 prestazioni, con 96 visite senologiche, 48 mammografie, 62 ecografie, di cui 1 caso meritevole di approfondimento, prontamente preso in

carico dalla Breast-Unit di asst Valle Olomna, e 5 casi rimandati per ulteriori controlli a 3 mesi.

Grazie all’impegno di medici e volontari Lilt ed al Team di “Senologia al centro” il Progetto è risultato ancora una volta vincente ed ha saputo offrire un servizio informativo alla cittadinanza anche laddove sono andate esaurite le disponibilità alle visite. Per scoprire le altre tappe di “Senologia al centro” visita il sito: https://www.senologiaalcentro.it

Il progetto è stato sponsorizzato da diverse aziende garantendone sviluppo e continuità: BPER, Curasept, Comenda, Aurobindo, Scoiattolo, Progetto Udire, Alrevez, Centro Medico AFI, Divani&Divani by Natuzzi, Banfi Centro Stampa, Miosotis Transport, Sicuro 24.