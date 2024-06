Città

SARONNO – Dopo più di trent’anni, si potrebbe pensare che il pellegrinaggio residenziale di tre giorni della sottosezione Unitalsi di Saronno al Santuario di Santa Maria del Fonte di Caravaggio, svoltosi quest’anno dal 14 al 16 giugno, sia una tradizione ormai un po’ stantia.

Al contrario, sotto la guida preziosa di padre Gianluca Ferrara dei Concezionisti di Saronno, cinquanta pellegrini hanno potuto vivere il loro triduo al centro di spiritualità del principale Santuario mariano della Lombardia, ristorando lo spirito con la Santa Messa, l’adorazione eucaristica, la preghiera e la meditazione sulla straordinarietà e, nello stesso tempo, quotidianità dell’incontro con Dio, come descritto nella pagina biblica di Mosé e del roseto ardente.

Nella splendida cornice del Santuario di Caravaggio, al centro della pianura bergamasca, nell’intenso profumo dei tigli in fiore, semplici pellegrini, volontari, ammalati si sono trovati a condividere, oltre i gesti di ogni giorno, la convivialità dei pasti e la bellezza della conversazione e della reciproca conoscenza, le proprie intenzioni e le proprie richieste, indirizzate, in particolare, verso la pace, di cui Maria, proprio a Caravaggio, si fa protettrice.

La domenica, infine, sono stati raggiunti da altri duecento pellegrini, sempre da Saronno e i paesi limitrofi, per vivere l’ultimo giorno di questa esperienza in comunione con i fratelli e le sorelle della sottosezione Unitalsi di Bergamo, in una splendida giornata di sole, forse la vera prima giornata estiva di quest’anno. Quasi un’ulteriore benedizione per un’iniziativa, quella del pellegrinaggio residenziale di tre giorni Caravaggio da parte della sottosezione Unitalsi di Saronno, che quest’anno, per la prima volta, ha ricevuto da parte dell’associazione un riconoscimento a livello nazionale, come una sorta di nostra Lourdes.

Un grazie, quindi, va rivolto a chi ha organizzato quest’esperienza, ma anche a chi ha voluto viverla così intensamente, con l’invito per tutti a scoprire le iniziative e gli appuntamenti della nostra associazione.

