MISINTO – L’appello è arrivato, nelle ultime ore anche dal neo rieletto sindaco Matteo Piuri con un post su Facebook. A Misinto è caccia al pirata che ha sfondato la barriera che protegge la ciclabile senza assumersi le sue responsabilità.

A spiegare l’accaduto nel breve testo proprio il primo cittadino: “Lunedì mattina, all’1:10 circa è stata danneggiata la barriera di protezione della pista ciclabile di via Zocco del Prete all’intersezione con via San Siro. L’ autore del danno ha pensato bene di fare perdere le proprie tracce. Se qualcuno avesse informazioni in merito agli autori del sinistro può scrivere a [email protected]”.

In attesa di testimoni, di qualche informazione dirimente o chissà che il pirata contatti l’Amministrazione e si assuma le proprie responsabilità proseguono le indagini della polizia locale che può contare su alcune componenti dell’auto rimasti sul posto dell’incidente incastrati o strappati dalla barriera danneggiata.

