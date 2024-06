Softball

SARONNO – Ancora poche ore e poi il grande softball giovanile è pronto ad arrivare a Saronno. È infatti tutto pronto per la disputa della nona edizione del Torneo internazionale “Giancarlo Bianchi” in programma da oggi 27 al 30 giugno al Campo comunale di via De Sanctis.

Le partecipanti

Nel corso della manifestazione si affronteranno alcune delle squadre più forti a livello giovanile del Paese, oltre alla Nazionale Under 13 dell’Italia: il Bollate Softball, il Caronno, il PortaMortara, La Loggia, il Milano 1946, il Saronno Softball e una selezione di giocatrici “All Stars”.

“Arrivare alla nona edizione di una manifestazione è un grandissimo traguardo, farlo ospitando queste società blasonate e piene di giocatrici di talento è un orgoglio – commenta Massimo Rotondo, presidente del Saronno Softball Baseball – Siamo davvero contenti di organizzare ancora una volta un torneo diventato punto fisso in Italia e che permette di dare lustro anche all’intera città di Saronno. Ringrazio i miei collaboratori, i tecnici e tutti i volontari che ci aiuteranno in queste giornate”.

L’evento è rivolto alla categoria u16.

(foto archivio)

