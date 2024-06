Cronaca

SOLARO – Stava attraversando la via Roma al volante di un furgone, ma il veicolo non era assicurato e lui senza patente. Ad essere finito nei guai, con una grossa multa, è stato un uomo di 64 anni di Limbiate.

L’evento risale a pochi giorni fa, quando la polizia locale di Solaro ha fermato il veicolo ad un regolare posto di controllo. L’automatico sistema di controllo delle targhe ha subito rilevato come il veicolo fosse sprovvisto della assicurazione obbligatoria. L’uomo si è trovato a spiegare che il mezzo appartiene alla ditta per cui lavora, sempre di Limbiate, ma ciò non è bastato a scagionarlo: alla richiesta della propria patente, l’uomo era sprovvisto del documento in quanto nel 2023 gli era stato revocato.

Il mezzo è stato subito posto sotto sequestro, finché l’azienda non pagherà la multa di 303 euro e non riattiverà la copertura assicurativa. Sull’uomo, invece, poi rimasto a piedi, grava la responsabilità della guida senza patente e una sanzione di 5100 euro.

(foto archivio)

