TRADATE – L’altro giorno la biblioteca civica Frera di via Zara a Tradate ha ospitato un evento molto speciale: i bambini dell’asilo di Abbiate Guazzone sono arrivati in visita. Questa iniziativa rientra nell’ambito delle attività della biblioteca volte a promuovere la lettura fin dalla più tenera età.

Durante la visita, i piccoli ospiti hanno ascoltato storie e racconti selezionati appositamente per loro dal personale della biblioteca. Le letture, piene di avventure e insegnamenti, hanno l’obiettivo di instillare nei bambini l’amore per i libri e per la lettura. Al termine dell’incontro i bibliotecari hanno augurato ai bambini buone vacanze e una felice estate, sperando di aver seminato in loro la curiosità e l’entusiasmo per nuove storie da esplorare. L’iniziativa conferma l’impegno della biblioteca Frera nel creare un ambiente accogliente e stimolante per i giovani lettori e nel rafforzare i legami con la comunità locale.

27062024