Calcio

SOLARO – Dopo l’elezione del nuovo consiglio elettivo e di Mauro Lattuada come presidente dell’Universal Solaro, il presidente uscente Maurizio Cattafi ha rilasciato un’intervista al club di Solaro con diverse riflessioni che ripercorrono il lavoro svolto da presidente per 10 anni, vice presidente per 4 e come consigliere per 2 anni.

Le parole del presidente uscente Cattafi: “Un percorso importante, in alcuni momenti difficile, ma sicuramente pieno di soddisfazioni, che mi ha fatto crescere e ha fatto crescere in egual misura anche la nostra società. Esco da questi dieci anni da presidente arricchito, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista calcistico. Non posso che essere contento dell’esperienza fatta, penso di aver dato tanto all’Universal e non solo a livello sportivo ma anche a livello umano, mi riferisco ai rapporti con i ragazzi e con le loro famiglie, che hanno individuato nell’Universal un punto di riferimento del calcio dilettantistico e ai rapporti con l’amministrazione comunale per l’utilizzo delle strutture o la realizzazione del campo in sintetico”.

Continua l’ex presidente: “Poi, ovviamente, c’è anche la parte sportiva, dove la crescita è stata evidente: abbiamo portato le giovanili dai provinciali ai regionali, con un’esperienza di un paio d’anni negli élite. Oltre alla prima squadra, salita dalla prima categoria in Promozione. È mancata solo la ciliegina finale, il passaggio in Eccellenza della prima squadra, ma sono convinto che potrà arrivare in futuro visto che lascio il testimone a una persona competente sia dal punto di vista calcistico che organizzativo e imprenditoriale. Gli auguro di lavorare al meglio, in un momento non semplice vista anche la riforma dello sport che inciderà e non poco sulle società”.

Infine, Maurizio Cattafi conclude la sua intervista con dei numerosi ringraziamenti: “Colgo l’occasione per ringraziare tutti: dal direttore sportivo Luca Volpi, passando per Saverio Bottalico e tutti i suoi collaboratori, il segretario Emiliano Robbiani, l’instancabile Mario Capriuolo e il consiglio direttivo tutto. Ringrazio tutti gli sponsor e tutti quelli che hanno contribuito alla crescita dell’Universal Solaro”.

(foto da archivio)