Groane

CESANO MADERNO – L’interlocuzione tra il Comune di Cesano Maderno e Ferrovienord, sviluppata fin dall’inizio del 2023, ha consentito di avviare, con questa firma, il percorso per la progettazione e realizzazione dell’opera di scavalcamento del passaggio a livello di Corso Libertà, infrastruttura strategica e molto attesa dalla cittadinanza.

Nei mesi scorsi sono state approfondite e analizzate le possibili soluzioni circa la scelta da attuare e, tra la realizzazione di un sottopasso o un sovrappasso, quest’ultimo risulta essere l’unica tecnicamente ed economicamente fattibile. Giovedì 27 giugno, nella sala Giunta del Comune di Cesano Maderno, è stata presentata l’apposita convenzione tra il Comune e Ferrovienord. Presenti, per

il Comune, il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, l’assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso ed il dirigente dell’area tecnica Bruno Cirant, e, per Ferrovienord, il presidente Fulvio Caradonna e il direttore infrastrutture Andrea Passarelli.

L’accordo disciplina i reciproci impegni delle parti relativamente alle attività necessarie alla realizzazione del sovrappasso.

Ferrovienord assume il compito di sviluppare il progetto esecutivo e di gestire, successivamente, l’affidamento dei lavori e la loro esecuzione. Il Comune si impegna, oltre che ad approvare il progetto e a rilasciare le necessarie autorizzazioni amministrative, ad erogare a Ferrovienord le risorse finanziare per la copertura dei costi per la progettazione ed esecuzione del sovrappasso, per un

valore di 2,25 milioni di euro che sono già inseriti nel bilancio comunale. Inoltre, provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera una volta consegnata alla città. La Convenzione tra Amministrazione Comunale e Ferrovienord consente di

dare il via ad una delle opere più attese dalla cittadinanza, in quanto il sovrappasso permetterà di evitare le lunghe attese dovute ai tempi di chiusura del passaggio a livello e i gravi rischi connessi all’attraversamento dei binari a sbarre già abbassate. Il sovrappasso acquisisce un ulteriore importanza in vista della realizzazione della biblioteca civica nell’area di via Solferino e della valorizzazione del quartiere in cui sorgerà il nuovo edificio pubblico, che dovrà essere collegato con il centro cittadino per consentire a tutti gli utenti di raggiungerlo agevolmente ed in sicurezza.

Il sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca: “Il collegamento ciclopedonale che bypasserà la ferrovia in corso Libertà è un impegno ben preciso assunto con la città e che realizzeremo. La convenzione rappresenta l’inizio concreto dell’iter tecnico e amministrativo che porterà nel giro di due anni alla realizzazione. Non sarà solo una passerella di collegamento, ma un’opera di qualità estetica, un nuovo

simbolo architettonico di Cesano Maderno. Ringrazio Ferrovienord per la collaborazione che ci ha sempre offerto in questi mesi e che ci vede impegnati su diversi fronti molto importanti per la nostra città. Mentre sono iniziati nel gennaio scorso i lavori per la nuova Tangenziale Nord che agevolerà i collegamenti tra Cesano Maderno e Seveso, consentendo l’eliminazione del passaggio a livello di via

Como, recentemente abbiamo ricevuto importanti rassicurazioni da Regione Lombardia sull’impegno economico necessario per risolvere il problema dell’accessibilità del sottopasso di via Cesare Battisti, altra opera strategica che unisce i quartieri di Binzago e della Sacra Famiglia e che attende di essere resa sicura e accessibile”.

Il Presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna: “La convenzione appena siglata si aggiunge alle iniziative già avviate da Ferrovienord a Cesano Maderno, come ad esempio l’avvio dei lavori per la realizzazione della nuova tangenziale nord di Cesano Maderno, che offrirà un nuovo percorso per gli spostamenti lungo l’asse est-ovest del territorio, riqualificando la viabilità cittadina e valorizzando la mobilità dolce con nuovi percorsi. Ricordo anche che, a pochi chilometri da qui, sono in corso le attività per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso con la realizzazione del sottopasso di stazione e di altre importanti opere”.