SARONNO – Ancora forte maltempo in arrivo nella zona, almeno così dicono le previsioni meteorologiche, ed in vista di pioggia e temporali molti attesi aventi del fine settimana sono stati preventivamente rinviati.

L’elenco degli eventi per i quali è annunciato il rinvio è lungo e ce ne sono alcuni molto importanti, di quelli che avrebbero richiamato migliaia di persone.

A Gerenzano cancellata la terza edizione di “Giò d bev” prevista sabato sera 29 giugno ed organizzata dal rione Giò da val in piazza De Gasperi.

A Cislago cancellazione dell’annuale Notte bianca, prevista anch’essa la sera e la notte di sabato 29 giugno.

Cancellata anche la “Mezzanotte bianca rovellese” di Rovello Porro, prevista nella stessa data.

Le previsioni meteo

Per domenica si parla di una consistente possibilità di forte temporali, nella zona, con temperature elevate, sino a 27 gradi, che potrebbero anche favorire il formarsi della grandine. Dunque, massima prudenza e, per chi ce l’ha, meglio lasciare l’auto in garage o comunque al coperto.

27062024