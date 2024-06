news

Hamster Kombat è un gioco Telegram uscito il 26 marzo, ma ha iniziato a guadagnare terreno tra maggio e giugno grazie a un airdrop che dovrebbe venire lanciato a luglio.

Gli utenti si sono quindi avvicinati al titolo, per partecipare all’airdrop e ricevere ricompense. Al momento, Hamster Kombat vanta più di 100 milioni di utenti.

Il titolo si distingue per la sua immediatezza, inoltre funziona direttamente su Telegram, pertanto non è necessario scaricare un’app dedicata.

Come si gioca ad Hamster Kombat

Come altri giochi su Telegram, Hamster Kombat ha un gameplay immediato che consiste nel premere un singolo tasto sullo schermo e guadagnare coins, ovvero la valuta in-game. Inoltre, per guadagnare coins più velocemente è possibile completare diversi task, come seguire il progetto su Youtube, Twitter e su altri social network.

Inoltre, è possibile utilizzare delle Combo Card e il sistema di referral, in modo da aumentare il numero di coin in proprio possesso.

I giocatori potranno usare le coin per potenziare un criceto a capo di un exchange di criptovalute fittizio, in modo da poter competere contro altri utenti.

I giocatori guadagnano coin in-game premendo su una moneta d’oro sull’interfaccia del gioco. Queste coin si possono usare per comprare potenziamenti e migliorare le caratteristiche del proprio avatar criceto e del CEX virtuale.

I combattimenti tra giocatori si svolgono a turni, con un sistema che valuta le varie caratteristiche degli avatar come forza, velocità e resistenza, in modo da poter determinare l’esito delle battaglie.

Airdrop e Premi

Hamster Kombat è legato alla blockchain e ai wallet TON, quindi è molto probabile che il token e l’airdrop verranno lanciati proprio su questa rete.

Per ora è possibile partecipare all’airdrop collegando il proprio wallet TON tramite Hamster Kombat su Telegram.

Tuttavia, non si hanno altre informazioni in merito all’airdrop né sul nome del token. Secondo alcuni rumor, il numero di coin possedute dai giocatori non determinerà le ricompense in token dell’airdrop.

Nell’attesa dell’airdrop, gli appassionati di crypto game stanno dando un’occhiata anche ad altri progetti come PlayDoge, un simulatore di vita con meccaniche Play2Earn ispirato al Tamagotchi, un gioco portatile in voga negli anni ’90.

PlayDoge

A differenza di Hamster Kombat, PlayDoge offrirà un gameplay più stratificato, unendo un simulatore di vita in stile Tamagotchi con dei mini-giochi ispirati ai generi classici del gaming come il platform e lo shoot’em up.

Lo scopo del gioco sarà tenere in vita e di buon umore un cucciolo di Doge virtuale, in modo da poter ricevere ricompense in token PLAY.

Per farlo, sarà necessario affrontare le sfide proposte nei mini-giochi. Queste metteranno alla prova le abilità e i riflessi dei giocatori, proprio come i classici giochi retrò.

Anche la grafica del titolo è un tributo alle vecchie glorie del gaming, con uno stile in pixel-art a 16 bit che ricorda console come il Super Nintendo e il Game Boy Color.

Quindi, PlayDoge si rivela un’alternativa ai giochi Tap-To-Earn, specialmente per gli appassionati di crypto game in cerca del giusto connubio tra meccaniche P2E e gameplay.

Al momento, PlayDoge ha raccolto più di 5 milioni di dollari, con il token PLAY venduto a 0,00512 dollari, un valore che aumenterà con ogni fase della presale.

I trader possono acquistare il token con ETH, USDT, BNB e carta di credito, con l’opportunità di fare subito staking e ottenere ricompense passive. Lo staking consente di guadagnare token PLAY in base all’APY, alla velocità di 17,88 PLAY per blocco Ethereum.

Secondo la roadmap ufficiale, il team rilascerà una versione beta dei mini-giochi dopo la presale, per poi lanciare il gioco completo che sarà disponibile su dispositivi iOS e Android.

VAI ALLA PRESALE DI PLAYDOGE