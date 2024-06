ilSaronnese

GERENZANO – E’ stata 2 – 5 – 22 – 36 – 40 la combinazione che ha permesso ad un fortunato cliente gerenzanese di vincere una casa e 200 mila euro.

La vittoria è arrivata ieri, giovedì 27 giugno grazie a VinciCasa il gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Nel caso specifico proprio una casa.

La combinazione vincente è stata indovinata a Gerenzano nella ricevitoria Sisal Bar Collo ma non Mollo situato in via Dante, 58.

In sostanza il fortunato giocatore potrà scegliere, nei prossimi due anni, la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e si ritroverà anche 200 mila euro.

