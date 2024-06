Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Simone Galli, consigliere comunale del Pd, in merito alla mozione sulla Polfer discussa in consiglio comunale martedì 25 giugno.

E’ bene si sappia che la mozione approvata dalla Maggioranza ha come unico obiettivo quello di sollecitare le Istituzioni superiori per l’arrivo del posto di Polizia Ferroviaria nelle stazioni di Saronno; sono ormai passati 8 mesi dal giorno in cui il Sig. Prefetto ha inoltrato la richiesta al Ministro dell’Interno. La città non può più attendere oltre questo utilissimo presidio nella terza stazione lombarda per volume di traffico.

Nel corso dell’ultimo Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza abbiamo appreso dall’Assessore Regionale che il progetto di portare la Polfer a Saronno procede tuttavia avremmo auspicato che fossero contestualmente fornite date più o meno precise rendendo perciò superflua la Mozione che abbiamo votato; tra l’altro l’Amministrazione comunale ha già concesso a Ferrovienord l’ex sede della PL (binario 1) a suo tempo utilizzata perchè possa essere da subito utilizzata per il nuovo posto Polfer in attesa di quello definitivo che evidentemente si concretizzerà a valle dei previsti lavori di riqualificazione della Stazione programmati da Ferrovienord.

Spiace come le forze di opposizione non abbiano votato una semplice e chiara mozione ma abbiano cercato con emendamenti (alcuni oltretutto risultati non ammissibili) di spostare l’attenzione da una richiesta che avrebbe meritato di essere formulata in maniera unanime e corale ad alcune critiche verso il Sindaco e l’Amministrazione.

Il tema della sicurezza urbana non è stato mai sottaciuto dall’Amministrazione che ha altresì sempre operato costantemente negli anni: sono state incrementate di molto le telecamere per la vigilanza urbana, nell’anno 2023 sono state effettuate periodiche operazioni interforze (GdF, Carabinieri, Polizia Locale) di controllo della zona stazione, sono stati assunti 2 ufficiali e 3 agenti della Polizia Locale (ed ancora ne saranno assunti), sono stati svolti la scorsa estate servizi di vigilanza straordinari avvalendosi anche di società private.

Il progetto “polizia di prossimità” ha avuto positivo riscontro da parte dei cittadini e verrà riproposto: nel 2023 oltre 2000 ore di presenza aggiuntiva in Città, elevate più di 380 sanzioni e raccolte oltre 300 segnalazioni di parte dei Cittadini e delle Cittadine. Nel bilancio di previsione 2024 sono state stanziate ulteriori risorse economiche per finanziare ore straordinarie di presenza della Polizia Locale in città nei luoghi c.d “sensibili”; è stato siglato il protocollo di intesa con la Prefettura per poter attivare il controllo del vicinato nel quartiere matteotti (vorrei rivolgere un grande grazie ai cittadini e alle cittadine che ne fanno parte, un esempio concreto e positivo di cittadinanza attiva!); grazie all’accordo “stazioni sicure” finanziato da Regione Lombardia erogate più di 200 ore di vigilanza nella zona stazione nel periodo settembre-novembre 2023.

La tematica della sicurezza è costantemente attenzionata dal sindaco nei tavoli periodici tenuti con Prefettura, Questura e Forze dell’Ordine il quale non ha mai mancato di segnalare i problemi. inoltre:

da maggio a giugno 2024 la Polizia Locale ha svolto 180 ore di presidio in zona stazione e limitrofi, in media 3 pattuglie al giorno da martedì al sabato dalle ore 16 alle 22 o 23; lunedì sino alle 19 e domenica 2 ore nel pomeriggio.

Non si può certo dire che non si è fatto nulla (come qualcuno cerca di far credere) tenendo bene in mente che è indispensabile la collaborazione di tutte le Istituzioni e dello Stato (come noto il potere dei Sindaci non è infinito), certamente si può sempre fare meglio e di più e nessuno si tirerà indietro nell’impegno.

Sicurezza però non è solamente repressione e con le risosrse disponibili su alcuni progetti di prossimita’, gia’ avviati sul nostro territorio, abbiamo avviato alcune azioni di mappatura e di presidio nelle aree adiascenti alle stazioni di Saronno centro e Saronno sud.

Stiamo ora redigendo un progetto che intende avviare interventi di inclusione sociale e inclusione attiva di persone a rischio e in condizione di disagio conclamato derivante anche da uso e abuso di alcool e/o sostanza, in particolare nelle aree cittadine in cui maggiormente questi soggetti si aggregano creando situazioni di tensione e allarme sociale.

Gli interventi si focalizzeranno sul sistema drop in (previsto uno spazio dentro la stazione saronno sud) e intervento di strada con unità mobile, come strumenti e luoghi di tregua dalla vita di strada, punti strategici di aggancio dei beneficiari verso percorsi differenziati di presa in carico parziale e /o accompagnamento in percorsi strutturati di inclusione sociale/inclusione attiva in raccordo con i servizi e le opportunità cittadine”.

