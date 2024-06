Città

SARONNO – “Abbiamo discusso una mozione, firmata da tutti i consiglieri della maggioranza, su un tema di interesse per tutta la città apparentemente senza distinzioni di colore politico: la sicurezza è un bene prezioso e di tutti. Un po’ come la libertà. Il primo pensiero è dunque: perché non sono stati coinvolti tutti i consiglieri comunali per condividere il testo della mozione ed eventualmente sottoscriverlo prima del deposito al protocollo? Forse alla maggioranza interessa poco o nulla condividere una qualunque iniziativa con i consiglieri di minoranza. Forse questa mozione è una foglia di fico. Una foglia di fico progettata a tavolino per nascondere le mancanze del sindaco Augusto Airoldi e scaricare il barile ad altri, con la classica maestria della sinistra”.

Sono le parole di Raffaele Fagioli, consigliere comunale Lega Saronno, che torna sul tema della mozione per la Polfer in stazione di cui si è discusso martedì 25 giugno in consiglio comunale. QUI LA DIRETTA – QUI LA SINTESI

“La mozione sembra progettata a tavolino per indurre tutti a votare a favore: visti i fatti di cronaca che si susseguono quotidianamente in stazione, chi di noi non vorrebbe la PolFer in stazione a Saronno?

È però evidente come la maggioranza, implicitamente, abbia ammesso l’incapacità del Sindaco di essere incisivo in tema sicurezza. Durante il dibattito è emersa forte e chiara l’impotenza di Airoldi, il quale dice di aver più volte richiesto la PolFer senza ottenere nulla. È emerso, per ammissione del Sindaco, che le istituzioni si basano sulle statistiche e, se non ci sono i numeri, mai arriverà un intervento.

Da diversi consiglieri di maggioranza è arrivata la richiesta di aiuto, alle forze di minoranza, per farsi tramite con i parlamentari del territorio al fine di raggiungere l’obiettivo. E quindi la mozione a cosa serve, se poi bisogna agire singolarmente contattando l’on. Candiani o il ministro Giorgetti? E si ritorna alla domanda iniziale: se la maggioranza ha bisogno dell’aiuto dei consiglieri della Lega, per quale ragione non siamo stati contattati per affrontare la questione?

Per fortuna la politica si muove senza bisogno delle mozioni a foglia di fico, proposte dalla risicata maggioranza che sostiene il lacunoso lavoro del Sindaco.

Alla maggioranza saronnese del Pd non interessa un lavoro bipartisan come auspicato dal Sen. Alfieri, esponente del PD. Per queste ragioni la Lega non ha partecipato alla votazione della mozione: pensata e scritta dalla maggioranza, senza alcuna condivisione né apertura, se la sono approvata da soli.

