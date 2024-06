news

Pepe Unchained ($PEPU), una nuova meme coin che sfrutta la tecnologia Ethereum Layer 2, ha raccolto $ 1.000.000 nella sua prevendita in corso in poco tempo, cosa che riflette un interesse significativo da parte delle balene crypto e dei piccoli investitori, attratti dal potenziale del token di offrire transazioni veloci e commissioni basse.

Pepe Unchained vuole infatti costruire una sua blockchain Layer 2, per eliminare tutti i problemi della Layer 1, ovvero Ethereum, che spesso va incontro a blocchi. PEPU può dare ritorni del 1000%?

VAI ALLA PREVENDITA DI PEPE UNCHAINED

Pepe Unchained: le caratteristiche

Pepe Unchained è un progetto costruito su una blockchain Layer 2 di Ethereum, che promette velocità di transazione 100 volte maggiori rispetto alla rete originale. Queste prestazioni migliorate sono abbinate a capacità di bridging istantaneo tra ETH e Pepe Chain, garantendo quindi una sicurezza pari al Layer 1 di Ethereum con l’efficienza del Layer 2.

Questa innovazione tecnica mira a superare i limiti delle transazioni lente e costose di Ethereum, posizionando Pepe Unchained come un potente concorrente nel mercato delle meme coin.

La prevendita sta riscuotendo grande successo, visto che ha superato $640.000 con un $PEPU a $0,008032, cosa che indica una domanda robusta per il token, e che mette le basi per rendimenti potenzialmente significativi, anche da 1000x secondo gli esperti, una volta che $PEPU sarà listato sugli exchange.

Pepe Unchained: lo staking e la tokenomica

Pepe Unchained offre premi di staking che attualmente prevedono un APY del 3353%, un fattore in grado di attirare ulteriori investimenti. I premi di staking sono infatti progettati per incoraggiare la detenzione a lungo termine, riducendo così la volatilità del mercato e sostenendo la stabilità dei prezzi del token.

Il mercato più ampio delle criptovalute sta attualmente sperimentando un’alta volatilità, infatti token come Bitcoin ed Ethereum stanno registrando significative fluttuazioni di prezzo. In casi del genere spesso i trader cercano nuove opportunità di guadagno nei token emergenti come Pepe Unchained.

Le meme coin, note per il loro profilo ad alto rischio e alto rendimento, hanno sempre attratto investitori speculativi e soprattutto Pepe Unchained, che punta a rivoluzionare il settore, è pronto a conquistare quote di mercato significative.

Il suo successo in prevendita e le sue caratteristiche innovative hanno già attirato l’attenzione di importanti YouTuber e analisti di criptovalute, aumentandone ulteriormente la visibilità.

Il whitepaper del progetto sottolinea che il 20% della fornitura totale di 8 miliardi di $PEPU è destinata alla prevendita, il 30% ai premi di staking, un altro 20% è destinato al marketing, mentre il restante 30% è equamente suddiviso tra liquidità, sviluppo del progetto e tesoreria per il Layer 2, tutti fattori che fanno capire come il team sia orientato a far crescere PEPU.

Pepe Unchained: come partecipare alla prevendita

Chi vuole partecipare alla prevendita di PEPU può collegare il proprio wallet alla pagina ufficiale del progetto e usare uno dei token previsti per lo scambio, ovvero ETH, BNB o USDT o ancora usare il denaro fiat tramite una carta bancaria, approfittando anche da subito del meccanismo di staking.

Il successo della prevendita di Pepe Unchained, che ha superato $640.000 in poco tempo, riflette il forte sostegno della comunità e una base di investitori in crescita. Il coinvolgimento attivo del progetto su piattaforme di social media come X (ex Twitter) e Telegram ha contribuito a creare un folto seguito, fondamentale per sostenere lo slancio e garantire il successo a lungo termine del token.

Al termine della prevendita, $PEPU potrebbe ottenere guadagni sostanziali. Le attuali condizioni di mercato, caratterizzate dalla volatilità e dalla ricerca di nuove opportunità, creano un terreno fertile affinché Pepe Unchained possa prosperare.

Le sue ottime prestazioni di prevendita, gli impressionanti premi di staking e il coinvolgimento attivo della comunità lo posizionano come una promettente opportunità di investimento, che potrebbe fare 1000x con il listing.

Chi lo vuole può unirsi alla community di Pepe Unchained su X e Telegram per rimanere aggiornato sugli ultimi sviluppi e valutare con cognizione di causa questo tipo di investimento.

VAI ALLA PAGINA DI PEPE UNCHAINED