Cronaca

SARONNO / ROVELLO PORRO – A Saronno ieri due interventi di mezzi di soccorso e forze dell’ordine, i cui contorni sono ancora da chiarire. Alle 13.15 carabinieri ed ambulanza della Croce rossa saronnese sono accorsi in via Volta, dove era stata segnalata una aggressione: non si è poi rivelato necessario il trasporto in ospedale.

Alle 18.15 in via Roma semore a Saronno intervento di polizia locale ed ambulanza per quella che è stata registrata come una “intossicazione”. Ha riguardato un uomo di 38 anni, che non è apparso in condizioni preoccupanti.

Ieri alle 15.30 in via Vittorio Veneto a Rovello Porro incidente con feriti, dopo un tamponamento fra due automobili. Hanno avuto bisogno di cure mediche una ragazza di 25 anni, una donna di 42 anni ed un uomo di 52 anni, nessuno è apparso in condizioni preccupanti e sono stati visitati e medicati all’ospedale di Saronno. Sul luogo del sinistro è intervenuta una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo e, per i rilievi dell’incidente, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù. Da chiarire dinamica ed eventali responsabilità.

(foto archivio)

28062024