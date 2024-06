Città

SARONNO – Si terrà nella giornata di domani alle 21 al Tassello, in via don Luigi Monza 13/A un workshop dal titolo “La manutenzione della bicicletta”.

Il laboratorio è organizzato dall’associazione culturale in collaborazione con Fiab Saronno ciclocittà, e verranno insegnate ai partecipanti le principali accortezze per la manutenzione ordinaria della bicicletta, nonché il far acquisire il know-how per apportare piccole riparazioni.

La partecipazione sarà gratuita per i possessori di tessera associativa.

(Foto: un precedente workshop tenutosi al Tassello)

