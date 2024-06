Città

SARONNO – Più corse da Saronno per l’estate. E’ la novità che annuncia Flixbus società che con una flotta di autobus green crea la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 400.000 collegamenti al giorno verso oltre 5.600 destinazioni in più di 40 Paesi

Con l’estate, FlixBus potenzia i collegamenti con la provincia di Varese e amplia il numero delle corse attive verso mete di lago, di montagna e di interesse storico-culturale. In questo modo, la società vuole moltiplicare l’offerta disponibile per chi parte dal territorio e incentivare un’idea di viaggio più rispettosa dell’ambiente, basata sull’uso di mezzi di trasporto collettivi.

Per tutta l’estate il Varesotto sarà collegato con oltre 50 città in Italia e all’estero da Busto Arsizio, in Piazzale D’Annunzio, Saronno, in Piazza Cadorna, e dall’aeroporto di Malpensa. I biglietti sono acquistabili sul sito, tramite l’app FlixBus gratuita e nei rivenditori fisici.

Busto Arsizio è collegata innanzitutto con mete di interesse storico-culturale come Roma (raggiungibile fino a 14 volte a settimana), Firenze (fino a 12) e Pisa (fino a cinque). Per chi invece punta al lago, sono operative sette corse settimanali verso Lugano e Zurigo. Tra le città estere raggiungibili da Busto Arsizio vi è anche Francoforte, dove i collegamenti notturni disponibili permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi. Da Saronno, invece, è possibile raggiungere senza cambi grandi e medi centri della Penisola come Roma, Napoli, Firenze e Parma (fino a 12 volte a settimana) o Caserta (fino a 5).

Anche la fermata FlixBus all’aeroporto di Malpensa si offre come punto di partenza ideale nell’Alto Milanese. Da qui, si possono raggiungere Genova fino a 26 volte a settimana e La Spezia e Savona fino a sei, per poi proseguire alla volta delle località balneari del Ponente e Levante ligure. Viaggiando di notte, si può inoltre arrivare a Viareggio e a Napoli, base ideale per un tour della Costiera Amalfitana.

Chi al mare preferisce la montagna può raggiungere senza cambi mete italiane ed estere come Trento e Bolzano fino a sette volte a settimana e Aosta, Courmayeur e Chamonix-Mont-Blanc fino a sei volte. Chi ancora preferisce il lago può sfruttare i collegamenti con destinazioni oltreconfine come Zurigo, raggiungibile fino a sette volte a settimana e Losanna, fino a sei.

FlixBus ha anche rafforzato i collegamenti tra lo scalo e mete di interesse storico-culturale come Roma, Venezia e Lucca, oltre che con medi centri come Cittadella o Castelfranco Veneto in linea con la volontà di contribuire alla deconcentrazione dei flussi turistici e alla promozione delle aree interne, che il dibattito pubblico ha riconosciuto come possibili hub di sviluppo per stili di vita più sostenibili.

Non mancano le opportunità di viaggio all’estero per chi parte da Malpensa: a bordo di un FlixBus notturno si possono raggiungere città come Berlino, Lipsia, Francoforte e Friburgo, ma fra le destinazioni internazionali collegate con lo scalo si annoverano anche Monaco di Baviera, Zurigo e Innsbruck.

Vogliamo permettere a chiunque di spostarsi con facilità lasciando a casa l’auto, con un occhio di riguardo per il portafogli ma anche per l’ambiente – ha affermato Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia – Anche questa estate, oltre a potenziare i collegamenti con le località di vacanza più iconiche abbiamo voluto promuovere anche mete meno conosciute per contribuire a valorizzare il patrimonio nazionale al meglio. In questo modo, desideriamo anche rispondere alle mutate esigenze di chi viaggia: oggi le persone cercano sempre di più forme di viaggio virtuose e responsabili, e desiderano fare esperienza della propria destinazione in modo immersivo. Facendo luce sulle gemme nascoste del nostro Paese, vogliamo supportare questa visione” ha aggiunto Incondi.

Sono circa 300 le città italiane raggiungibili a bordo degli autobus verdi. Di queste, circa il 40% sono comuni con meno di 20.000 abitanti: garantendo collegamenti anche con diversi centri minori, FlixBus intende facilitare gli spostamenti delle persone anche verso località meno facilmente raggiungibili dalle altre regioni.

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 400.000 collegamenti al giorno verso oltre 5.600 destinazioni in più di 40 Paesi. Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, Bruxelles, New York, Kiev, Belgrado, Lisbona, Norimberga, Istanbul, Londra, San Paolo e Sofia, il team FlixBus è responsabile della pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore.

