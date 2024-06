Città

SARONNO – TRADATE – Novità in vista da lunedì primo luglio per le linee del trasporto pubblico locale della sottorete Sud della provincia di Varese: cambia la numerazione delle linee nelle zone di Gallarate, Busto Arsizio, Valle Olona, Somma Lombardo, Tradate e Saronno.

L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco, Varese ha infatti deciso di dare il via ai nuovi “nomi delle linee” in coerenza con il sistema a standard regionale di informazioni ai viaggiatori.

“Si tratta di un’operazione necessaria – spiega il presidente dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco, Varese, Giovanni Stefano Galli – in quanto l’attuale numerazione era stata fatta dalle aziende di trasporto alcuni decenni fa, mentre oggi si rende necessario passare alla numerazione unificata secondo lo standard regionale. La novità è coerente con il processo di unificazione della pianificazione del servizio sotto alla regìa dell’Agenzia e permette di migliorare l’informazione ai cittadini tramite la comunicazione più chiara di una rete di trasporto pubblico unica ed integrata con il sistema dei trasporti regionali”

Le novità più impattanti riguardano l’area della Valle Olona dove la linea H601 viene divisa in due linee (v180 e v181) e nella zona a Nord di Gallarate dove le linee B50 e H632 vengono riorganizzate in tre linee (v131, v162, v163) che consentono una miglior leggibilità del servizio e comunicazione di percorsi e orari. Tutte le altre linee semplicemente cambiano numero.

Pertanto, fino al 30 giugno, continuerà la fase di parallelo con l’applicazione della doppia codifica sul materiale informativo (orari, avvisi, ecc..), poi dal primo luglio sarà utilizzata la sola numerazione nuova per tutti i canali di comunicazione al pubblico inclusi quelli a bordo autobus.

La modifica riguarda solo le linee extraurbane che non subiscono modifiche di orario.

Area Codice attuale Nuovo codice Nome linea operatore Sud Varese B50 V131 Varese – Somma Lombardo FNMA B45 V135 Varese – Gornate Olona – Tradate Autolinee Varesine B48 V138 Tradate – Castiglione Olona FNMA Gallarate 360 V160 Gallarate – Cassano Magnago – Tradate STIE 360S V161 Gallarate – Cassano Magnago – Fagnano Olona STIE H632 V162 Gallarate – Carnago – Cairate FNMA H632 V163 Gallarate – Besnate – Varese FNMA 355 V165 Gallarate – Lonate Pozzolo – S.Antonino STIE 357 V167 Gallarate – Cascina Costa STIE 950 V169 Gallarate – Tradate Istituti Superiori STIE Somma L./Malpensa H621 V170 Gallarate – Malpensa – Castelnovate SACO H614 V174 Golasecca – Gallarate Beltramini e G. H619 V176 Somma Lombardo – Maddalena SACO H618 V177 Somma Lombardo – Coarezza SACO B69 V179 Arsago – Sesto Calende Beltramini e G. Valle Olona/ Busto Arsizio H601 V180 Legnano – Gorla – Tradate FNMA H601 V181 Busto Arsizio – Gorla – Tradate FNMA 760 V182 Busto Arsizio – Cassano Magnago STIE 110S V184 Lainate – Legnano – Busto A. – Gallarate FS STIE 650 V185 Busto Arsizio – Fagnano Olona STIE 860 V186 Busto Arsizio – S.Antonino STIE 870 V187 Busto Arsizio – Samarate STIE 880 V188 Busto Arsizio – Magnago STIE H601 V189 Tradate – Gorla – Origgio FNMA 110 V210 Gallarate – Busto Arsizio – Castellanza – Legnano STIE Saronno S14 V197 Saronno – Massina di Cislago STIE H203 V198 Saronno – Turate FNMA H204 V199 Tradate – Saronno – Caronno Pertusella FNMA

