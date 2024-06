Città

SARONNO – E’ dovuta intervenire la polizia locale ieri pomeriggio, giovedì 27 giugno, in via Marconi per l’incidente avvenuto tra una Mercedes e una Peugeot. Un sinistro insolito per gli agenti soprattutto se si considera che le due auto non si sono nemmeno toccate.

Cosa è successo allora?

Tutto è iniziato poco poco le 16 quando una Peugeot stava uscendo da un parcheggio. Sopraggiungeva lungo la carreggiata una Mercedes che, a detta del conducente, per evitare l’auto che aveva compiuto una strana manovra è finita contro il marciapiede danneggiando la ruota. I due conducenti sono rimasti illesi tanto più che tra i due veicoli non c’è stata nemmeno una collisione.

Sul posto è comunque arrivata la polizia locale che si è occupata di rilevare il sinistro. Gli elementi raccolti dai vigili e le testimonianze dei due conducenti saranno importanti per risalire alle responsabilità dei singoli conducenti.

(foto archivio)

