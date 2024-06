Città

SARONNO – Ultime serate della rassegna estiva di giugno. Primo appuntamento per domenica 30 giugno alle 21 nel cortile di Casa Morandi in viale Santuario 2, in cui il Coro Hebel con il Quartetto d’archi di Milano Classica, presenterà uno spettacolo intitolato “Fantasia Pop”, l’ingresso sarà libero, in caso di maltempo, sarà spostato al Cinema Teatro Prealpi.

Il secondo appuntamento sarà fissato per venerdì 28 giugno alle 21.45 in via Amendola per una serata con gli Astrofili, in cui verrà presentata una proiezione fotografica che include le spettacolari immagini dell’eclissi dell’8 aprile 2024.

Per maggiori informazioni: [email protected]

(Foto d’archivio)

