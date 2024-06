Softball

SARONNO – Con le prime partite disputate ieri è iniziata a Saronno la nona edizione del Torneo Bianchi. In serata la cerimonia di inaugurazione con la sfilata in campo di tutte le formazioni partecipanti. L’evento è dedicato alla categoria U17 e si disputa interamente sul diamante saronnese di via De Sanctis, organizza l’Inox Team Saronno.

Una passarella delle migliori formazioni giovanili del softball, c’è anche la Nazionale italiana under 17.

Il Torneo internazionale “Giancarlo Bianchi” è in programma da ieri 27 al 30 giugno al Campo comunale di via De Sanctis.

Le partecipanti

Nel corso della manifestazione si affrontano alcune delle squadre più forti a livello giovanile del Paese, oltre alla Nazionale Under 13 dell’Italia: il Bollate Softball, il Caronno, il PortaMortara, La Loggia, il Milano 1946, il Saronno Softball e una selezione di giocatrici “All Stars”.

(foto: alcune immagini della presentazione delle squadre. In alto il Saronno, in mezzo la Rheavendors Caronno e sotto l’Italia)

