Cronaca

ORIGGIO – Quasi non psssa giorni senza che si registri un incidente con feriti allo svincolo fra le autostrada A9 ed A8, all’altezza di Origgio: è capitato anche questa mattina presto, alle 5. E’ accorsa l’ambulanza della Croce rossa saronnese ed una pattuglia della polizia stradale dopo uno scontro fra un’autonobile ed una motocicletta, che procedevano in direzione sud. Il centauro è rimasto ferito piuttosto seriamente: si tratta di un uomo di 47 anni, trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della polstrada, per chiarire dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente che si verifica in quel tratto autostradale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

28062024