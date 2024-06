Cronaca

BREGNANO – Un grave episodio, riguardo al quale sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Cantù, è avvenuto questo pomeriggio nella Bassa comasca. Un uomo è stato trovato in serie condizioni, con ferite da arma da fuoco.

L’allarme è scattato alle 17.35 odierne, in via Mazzini: il malcapitato, di 40 anni, sarebbe stato scaricato da una autovettura che poi si rapidamente allontanata facendo perdere le tracce. Il quarantenne è apparso in condizioni gravissime: sono accorse automedica ed ambulanza, ed i militari dell’Arma.

Il ferito è stato trasportato con l’autolettiga, della Croce azzurra, all’ospedale, in prognosi riservata. I tutori dell’ordine stanno cercando di chiarire i contorni dell’accaduto e per il momento non sono note altre informazioni sull’accaduto.

