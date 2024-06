Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Il calcio mercato della Caronnese non si ferma e, dopo i numerosi rinnovi ufficializzati nelle settimane scorse tra cui quello del capitano Federico Corno, annuncia l’acquisto del nuovo attaccante classe 1990 Niccolò Colombo.

Niccolò Colombo nella prossima stagione vestirà, dunque, la maglia rossoblu dopo numerose esperienze in Eccellenza e Serie D nelle quali ha vestito la maglia del Rg Ticino, Castanese, Fbc Saronno, Legnano e Magenta, oltre le giovanili passate alla Pro Patria. Nell’ultima stagione è stato marcatore di ben 12 reti come attaccante della Castanese mentre la stagione migliore resta quella disputata alla Castanese dove ha segnato 19 goal.

Dopo la firma del contratto con la Caronnese, il nuovo centravanti rossoblu Niccolò Colombo si è subito espresso riguardo la nuova esperienza che gli spetta spiegando il motivo della sua scelta: “Cosa mi ha portato a Caronno? Mi sono sentito sin da subito desiderato. Sono venuto qui per questo e per altri motivi, come le persone che già sono alla Caronnese, come Gabriele Napoli e il capitano, Federico Corno. Sono un attaccante, a cui piace fare a sportellate”. Continua Colombo: “Inoltre, sono un attaccante che punta a far giocare bene la squadra: con la difesa della palla e la capacità di coprirla sono in grado di creare spazi per gli inserimenti dei miei compagni di reparto. In più, porto una bella dose di esperienza che, a 34 anni, sono sicuro di aver maturato soprattutto in queste categorie”. Infine, Colombo conclude caricando i tifosi rossoblu: “Ho già parlato con Mister Ferri, ci eravamo già incrociati in passato come avversari, adesso lavoreremo insieme per riportare la Caronnese dove merita”.

(foto da Sc Caronnese)