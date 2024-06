Calcio

SOLARO- Nuovo acquisto in casa Universal con Luca Comani, che approda in maglia giallorossa.

Il centrocampista classe 1996 arriva dopo 3 stagioni giocate sempre in Promozione, ma con i colori della Besnatese. E’ un colpo molto importante per il Solaro, che si assicura un possibile titolare per la prossima stagione. Nonostante le offerte arrivate dall’Eccellenza, Comani è voluto rimanere in Promozione, tentando la scalata proprio con l’Universal. La decisione di Comani riflette il suo impegno e la sua fiducia nel progetto del Solaro, che punta a un campionato di alto livello nella prossima stagione.

(foto presa dal sito specialistico: paolozerbi.com)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048