Cronaca

CISLAGO / TURATE / GERENZANO – I tre comuni di Gerenzano, Turate e Cislago, parte civile della causa, non impugneranno la sentenza contro le due ditte coinvolte nel processo legale per le molestie olfattive sul territorio, le quali avrebbero lavorato alla mitigazione degli odori per ridimensionare il fenomeno.

La decisione, presa dopo un’approfondita consultazione con i legali, è arrivata dopo la sentenza del giudice monocratico del tribunale di Como, che ha assolto le due aziende. Le motivazioni risalgono all’insufficienza di elementi: le segnalazioni di emissioni odorigene, le relazioni della procura e le autorizzazioni ambientali integrate delle aziende non sono sufficienti a provare il superamento della soglia di tollerabilità delle molestie olfattive, dimostrandosi, anzi, addirittura contraddittorie in alcuni casi. Inoltre, le due ditte hanno messo in pratica tutte le indicazioni della procura per l’eliminazione degli odori.

I comuni hanno quindi deciso di non impugnare la sentenza, limitandosi ad un monitoraggio della situazione nel futuro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?