CARONNO PERTUSELLA – Oggi, sabato 29 giugno, Caronno Pertusella ospiterà un evento musicale: i Nuovi Solidi si esibiranno in un concerto tributo a Lucio Battisti. L’evento si terrà alle 21 al Parco della Resistenza, situato in via Avogadro.

La serata segna un momento speciale per i Nuovi Solidi, che celebrano i loro 20 anni di attività insieme, regalando al pubblico le emozioni senza tempo delle canzoni di Lucio Battisti. Con la loro passione e il loro talento, i Nuovi Solidi promettono di far rivivere le atmosfere uniche dei brani che hanno segnato la storia della musica italiana.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo, garantendo così a tutti gli appassionati la possibilità di partecipare a questo omaggio a uno dei più grandi artisti italiani.

“Non perdete l’opportunità di vivere una serata all’insegna della buona musica, in una location suggestiva come il Parco della Resistenza. Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme i 20 anni di musica dei Nuovi Solidi e rendere omaggio a Lucio Battisti!” dicono i promotori.

29062024