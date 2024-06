Cronaca

ORIGGIO – Due episodi nell’arco di pochi giorni: ad Origgio tornano le truffe a danni di anziani, messi in atto con strategici tranelli che puntano a far cadere nel tranello vittime scelte con cura.

A beffare le due vittime sembra essere stata la stessa ragazza: italiana, tarchiata, dai modi gentili e ben vestita. La prima vittima sarebbe stata una donna di 85 anni, in via San Carlo: l’anziana è stata avvicinata dalla ragazza, che le chiedeva indicazioni circa il bancomat più vicino. Dopo essersi allontanata, la giovane sarebbe tornata indietro per dirle che lei aveva abitato tanti anni ad Origgio e le ricordava la mamma defunta, prima di stringerla in un abbraccio. Al rientro in casa, l’anziana si sarebbe resa conto dell’assenza della sua catenina al collo, probabilmente rubata.

Il secondo episodio ha visto coinvolto un uomo di 70 anni, residente nei pressi di via Puppo. La stessa ragazza pare averlo avvicinato chiedendogli indicazioni per via Repubblica. E, dopo la risposta, ha abbracciato l’uomo, rimasto stranito per la reazione. Più tardi si sarebbe reso conto dell’assenza del portafogli dalla tasca e dell’orologio dal polso.

