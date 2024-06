ilSaronnese

ORIGGIO – “Purtroppo dobbiamo aspettare settembre per festeggiare con la quinta edizione della Muschionight. Questo tempaccio non ci dà tregua. Segnate sul calendario: 14 settembre. Vi aspettiamo numerosi”. Questa la comunicazione dei responsabili della Pro loco di Origgio, per annunciare che l’appuntamento di questa sera non ci sarà. Le previsioni meteorologiche sono negative e dunque da parte dell’associazione, d’accordo anche con espositori, altri gruppi e commercianti locali, è stata presa la decisione di rimandare l’appuntamento a subito dopo l’estate, sperando in una migliore situazione del tempo.

(foto archivio: una immagine di una precedente edizione dell’evento, che in passato ha sempre riscosso notevole successo di partecipanti, anche provenienti da tutto il circondario. Per il 2024 non si tratta di un annullamento ma di un rinvio)

