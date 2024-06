Città

SARONNO – VARESE – Giovedì 27 giugno nella sala consiliare della Provincia di Varese, è stata rinnovata la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Varese, la Regione Lombardia (Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile), Ferrovie Nord, Trenord, Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e vari Comuni della provincia di Varese per la promozione della sicurezza integrata nei pressi delle stazioni ferroviarie e sugli autobus, nonché per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi. Presente anche un rappresentante del Compartimento della Polizia ferroviaria per la Lombardia.

All’Accordo hanno aderito, oltre ai Comuni “capofila” di Varese, Busto Arsizio e Gallarate, anche i Comuni di Albizzate, Arcisate, Ferno, Luino, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo e Tradate.

L’adesione dei Comuni sopraelencati – e di quelli che aderiranno in seguito – consentirà alle Polizie locali di affiancare l’attività di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza per garantire maggiori controlli e vigilanza in prossimità delle stazioni e a bordo degli autobus, in una cornice all’interno della quale spetta alla Polizia ferroviaria l’esclusiva competenza in materia di controllo e vigilanza nelle stazioni e sui treni.

Il Protocollo scadrà alla fine di quest’anno. L’auspicio è di estenderlo anche ad altri Comuni e di poter lavorare per potenziare l’attività delle Polizie locali dei Comuni più piccoli al fine di avere più uomini e più risorse, evidenziando l’importanza del ruolo della Polizia locale nel garantire la sicurezza dei cittadini.

“Questo lavoro ha avuto inizio due anni or sono a seguito della segnalazione di alcune criticità. Un profondo ringraziamento agli appartenenti alle Polizie Locali per gli ottimi risultati già raggiunti e per aver espresso al massimo le loro potenzialità, mettendole al servizio delle comunità” ha detto il Prefetto Salvatore Pasquariello.

Inoltre, l’Assessore regionale Romano La Russa ha sottolineato che “per l’anno corrente sono stati stanziati 60.000,00 € e che la sicurezza dei passeggeri continua ad essere una priorità anche grazie al contributo di tutti gli attori che hanno voluto rinnovare l’importante protocollo sottoscritto oggi”.