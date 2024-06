Basket

SARONNO – Fervono i preparativi in casa Robur Saronno per la nuova stagione, la prima in serie B nazionale titolo conquistato con un’emozionate ed intensa stagione.

Tra i diversi aspetti su cui sta lavorando la società saronnese c’è quello del palazzetto. Il mitico Palaronchi, teatro della fantastica promozione, è troppo piccolo per questo campionato e non rispetta tutti i requisiti richiesti dalla Federazione.

La società del presidente Ezio Vaghi si è mossa per tempo e ha letteralmente setacciato i palazzetti del comprensorio. Tanti i requisiti richiesti dal numero di posti (800) all’illuminazione fino alle distanze di rispetto dal campo. Diverse le soluzioni prese in esame come il palazzetto di Meda. Alla fine la soluzione è arrivata con l’accordo, già chiuso, con il PalaBorsani di Castellanza dove gioca il Legnano Basket.

In sostanza l’Az Basket giocherà nel palazzetto a Castellanza la prossima stagione. Dividendo la struttura di casa coi padroni di casa.

Ma… c’è ancora il sogno. La città di Saronno ha dà sempre un grande affetto per la Robur Basket e il pensiero di disputare la stagione in trasferta lascia un po’ di rammarico alla società e agli sportivi.

E così si pensa, si sogna e si auspica una sistemazione del Paladozio. Il palazzetto della pallavolo in via Biffi, anche centro d’eccellenza dell’atletica lombarda, è anche attrezzato come palazzetto per il basket.

Purtroppo mancano alcuni requisiti, come il numero di posti a sedere. Limiti che potrebbero essere risolti con alcuni interventi. L’Amministrazione comunale, proprietaria della struttura sportiva (dove si sono conclusi gli interventi contro le infiltrazioni dal tetto ma sono in corso ancora quello degli spogliatoi) ha incontrato recentemente la società di basket facendo anche un sopralluogo. Si parla di una grande attenzione e disponibilità dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò anche se ovviamente i tempi sono strettissimi vista l’iscrizione al campionato, con l’indicazione del palazzetto in cui giocare, è fissata ad inizio luglio. Saranno comunque sempre possibili, e da qui il sogno, di cambiamenti a stazione iniziata.

