SARONNO – “Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, i consiglieri sono stati chiamati a decidere sull’adesione alla dichiarazione di intenti “Saronno per la Terra”. Un progetto che mira a rendere Saronno il più sostenibile possibile, nel minor tempo possibile, coinvolgendo tutta la città in questo ambizioso percorso”.

Inizia così la nota di Claudio Sala consigliere comunale della Lega in merito all’approvazione martedì 25 giugno in consiglio comunale della dichiarazione d’intenti “Saronno per la terra”.

“Durante la seduta, la Lega ha espresso chiaramente la sua posizione, riconoscendo l’importanza cruciale delle tematiche ambientali e il dovere di ciascuno nel contribuire alla salvaguardia del pianeta per le future generazioni.

Tuttavia, il gruppo consiliare ha sottolineato che una decisione di tale portata richiede piena consapevolezza e deve basarsi su dati scientifici solidi.

Attualmente, la documentazione fornita sul progetto “Saronno per la Terra” è considerata insufficiente. Le informazioni presentate, per quanto bene intenzionate, sono troppo limitate e mancano di approfondimenti scientifici e numerici che dimostrino chiaramente l’efficacia e la sostenibilità delle misure proposte.

Critichiamo l’amministrazione per non aver creduto di coinvolgere adeguatamente consiglieri comunali e commissari attraverso commissioni dedicate al tema. La commissione ambiente avrebbe avuto il dovere di informare su un progetto di tale portata prima di farlo approdare in consiglio comunale. Non si può pensare di presentare uno slogan pubblicitario ad effetto per ottenere il maggior consenso possibile.

In mancanza di una documentazione completa che includesse studi scientifici, dati statistici e un’analisi costi-benefici delle azioni previste, il gruppo consiliare della Lega ha deciso di non partecipare alla votazione.

Solo con una documentazione dettagliata avremmo potuto prendere una decisione consapevole e realmente vantaggiosa per la nostra comunità.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Airoldi, auspicava un voto unanime a sostegno del progetto. Tuttavia, la scarsa propensione alla condivisione da parte dell’amministrazione ha prodotto l’effetto contrario, impedendo l’adesione unanime auspicata.

