Cronaca

SARONNO – E’ stato portato all’ospedale di Saronno con una serie di contusioni e traumi il 42enne che stamattina, sabato 29 giugno è stato vittima di un incidente stradale alle porte della città.

Lo scontro è avvenuto, pochi minuti prima delle 11, nei pressi dell’Esselunga di Saronno in viale Europa. In sostanza, secondo quanto ricostruito in questa prima fase l’auto, una Bwm condotta da un 57enne ha urtato la ruota posteriore della bicicletta del 42enne che è finito malamente a terra.

Il conducente dell’auto ha subito soccorso il ciclista dando anche l’allarme. In pochi minuti sono arrivati gli agenti della polizia locale di Saronno e l’ambulanza del Sos di Uboldo che ha trasferito il ferito, dopo i primi accertamenti sul posto, all’ospedale di piazzale Borrella.

(foto archivio)

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti