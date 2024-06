Città

SARONNO – Un momento per ricordare l’agente di polizia locale Roberto Beretta e tutti gli alpini “andati avanti”. E’ quello che si terrà oggi pomeriggio, sabato 27 giugno, al parco degli Alpini.

L’appuntamento è alle 17 in via Concordia dove arriveranno la banda cittadina e delegazioni di tutte le associazioni d’arma. Ci sarà l’alzabandiera e l’omaggio agli alpini caduti e un momento di ricordo per Roberto Beretta agente della polizia locale e alpino scomparso nel giugno 2017 a 57 anni. In città è rimasto il ricordo di Beretta sempre in prima fila nelle iniziative degli alpini e punto di riferimento della Cassina Ferrara dove aveva ricoperto il ruolo di vigile di quartiere.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti