Cronaca

SARONNO – Due interventi delle ambulanze oggi a Saronno. Alle 11 in viale Europa, periferia nord, per un pedone investito: è successo alla grande rotonda all’incrocio con via Novara. Sul posto una ambulanza del Sos Uboldo, il cui equipaggio si è preso cura di un uomo di 42 anni, che non è comunque apparso in gravi condizioni. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato e per gli accertamenti sanitari del caso. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia cittadina per tutti i rilievi del sinistro.

Alle 15 in via Don Sturzo nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno sud” stato invece soccorso un uomo di 64 anni per un infortunio, sul posto l’ambulanza del Sos Uboldo che lo ha trasportato all’ospedale di Saronno per gli avccertamenti del caso, non è apparso in condizioni preoccupanti. Non sono noti altri particolarti sull’accaduto.

(foto archivio: precedente intervento dei soccorsi a Saronno sud in via Don Sturzo a Cascina Colombara)

29062024