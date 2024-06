Città

SARONNO – Stamattina, sabato 29 giugno, tra le 10 e le 11,30 alla sede di Meditel Bianalisi di via Alliata si è tenuto un volantinaggio ad opera degli attivisti del comitato Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica e Attac Saronno.

Sono stati più di cento i volantini distribuiti in poco più di un’ora ai clienti di Meditel Bianalisi: “L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è quello di avvisare i pazienti che se si trovavano lì per via di liste di attesa troppo lunghe per visita ed esami in regime pubblico, c’è anche un’altra soluzione, certamente più economica e altrettanto rapida: fare ricorso contro un appuntamento tardivo o lontano da Saronno dato dal Cupo dal centralino regionale”. Il ricorso è gratuito perché lo sportello Sos Liste d’attesa di Saronno è fatto da volontari e finora, su oltre cento pratiche aperte, il 95% delle risposte è stato positivo.

“Molte persone intercettate uscivano dalla struttura visibilmente contrariate per i notevoli esborsi fatti per curarsi subito e hanno accolto con favore l’informazione sulla presenza e le attività dello Sportello, che è aperto ogni venerdì mattina dalle 10 alle 12 presso la Camera del Lavoro Cgil in via Maestri del Lavoro, 2 a Saronno, dietro il Municipio”.

I volontari si ritroveranno in riunione, aperta a tutti, mercoledì 3 luglio alle 21 alla sede di Attac Saronno in via Parini, 54, alla ex scuola Pizzigoni.

qui il testo del volantino

Cara cittadina, caro cittadino. La struttura presso la quale ti stai recando per curarti è una società privata. Questo significa che il suo scopo, che sta scritto nel suo statuto sociale, è quello di realizzare profitti economici curando le persone. Non può quindi operare in perdita, pena il fallimento. Se fosse stata pubblica, avrebbe invece avuto come scopo quello di migliorare la salute della popolazione attingendo, con la dovuta attenzione, alle risorse economiche provenienti da tasse e imposte pagate dai cittadini: la cosiddetta “fiscalità generale”. Vero è che l’azienda privata Bianalisi (che fa riferimento alla famiglia Montezemolo) opera anche in regime di convenzione con la sanità pubblica (la nostra Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona) e questo significa che potrebbe essere che tu ci stia andando con una ricetta del tuo medico di base (pagando semplicemente il ticket che pagheresti andando in un ospedale o ambulatorio pubblico) per fare la stessa visita o esame clinico: in questo caso sarà il Servizio Sanitario pubblico a dover pagare a Bianalisi la cospicua differenza che copre il costo della prestazione a te erogata. Se invece ci stai andando su appuntamento privato (cosa del tutto legittima e attinente alla tua possibilità di scegliere) sappi che paghi due volte la prestazione sanitaria: la prima, se sei un/a contribuente onesto/a, l’hai pagata al fisco perché ti garantisce la salute attraverso il Servizio Sanitario Nazionale; la seconda la paghi alla società privata Bianalisi, peraltro molto salatamente rispetto al ticket del servizio pubblico. Magari hai deciso di andare “da privato” perché erano troppo lunghi sia i tempi del servizio pubblico, sia quelli – magari erogati nella stessa struttura! – del privato convenzionato. E per questo potresti aver fatto dei sacrifici economici anche importanti. Se così fosse, sappi che un’alternativa a tutto questo è presente e attiva da qualche mese a Saronno: alcune/i cittadine/i si sono infatti organizzate/i, dando vita allo Sportello SOS Liste d’attesa, aperto presso la Camera del Lavoro Cgil in via Maestri del Lavoro, 2 a Saronno (dietro il Municipio). Questo sportello produce ricorsi nei confronti dell’Azienda Sanitaria che ti ha dato un appuntamento in tempi lunghissimi e/o luoghi lontani rispetto a quanto prescritto dal medico. Il ricorso è gratuito e si fa in venti minuti portando carta d’identità, tesserino sanitario, ricetta medica e stampa dell’appuntamento improprio. Finora, in sei mesi, abbiamo fatto oltre 100 ricorsi, il 95% dei quali è andato a buon fine, garantendo a chi l’ha presentato una visita o un esame nei tempi indicati dal medico e in una struttura vicino a casa. Come vedi, non è necessario andare dal privato! Se vuoi, vienici a trovare: lo Sportello SOS Liste d’Attesa di Saronno è aperto ogni venerdì mattina dalle 9,30 alle 12:30.

