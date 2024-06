ilSaronnese

GERENZANO – Malgrado il difficile anno appena trascorso, con i danni delle violente grandinate dell’anno scorso da riparare, la comunità gerenzanese è stata protagonista di un nuovo forte e importante gesto di solidarietà.

I fedeli hanno raccolto 6.155 euro per aiutare la parrocchia di San Pietro e Paolo vittima di un furto avvenuto ad inizio maggio. La bella notizia è arrivata dal bollettino parrocchiale ma un sentito e commosso grazie è arrivato anche dal parroco Nando Sancinella che ha dedicato un plauso alla solidarietà dei fedeli durante le celebrazioni domenica.

Del resto il furto ha avuto pesanti conseguenze per la parrocchia dove sono stati rubati calici, reliquie e ostensori conservati sotto l’altare. Non solo. Sono stati fatti diversi danni, come quelli al tabernacolo, dalla foga dei ladri di trovare oggetti di valore.

Resta la speranza che le indagini dei carabinieri possano risalire ai responsabili del furto, il primo così grave nell’edificio di culto, e magari recuperare il bottino.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti