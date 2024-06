iltra2

VEDANO OLONA – “Si rassicura la cittadinanza, che la lapide di Mario Chiesa tolta dall’edificio in abbattimento in via I maggio, è stata prelevata, è 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮 ed è 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘁𝗮 in locale sicuro. Il basamento della lapide, che inevitabilmente, si è rotto verrà riparato e la lapide troverà la giusta collocazione una volta terminati i lavori”. Così i responsabili dell’Amministrazione comunale di Vedano Olona.

La lapide commemora il giovane Mario Chiesa, un operaio di 23 anni ucciso durante un rastrellamento nel gennaio ’44 nel corso della Seconda guerra mondiale.

(foto: la lapide che commemora il giovane Mario Chiesa, un operaio di 23 anni ucciso durante un rastrellamento nel gennaio ’44 nel corso della Seconda guerra mondiale. La lapide è custodita al sicuro e sarà presto ricollocata in un un luogo idoneo)

