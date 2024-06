Volley

CARONNO PERTUSELLA – Si è tenuta l’altra sera al ristorante Villa Magnolie, la tradizionale cena di fine stagione per la prima squadra maschile della Rossella Pallavolo Caronno.

Nel corso della serata la dirigenza giallo blu ha voluto celebrare l’importante successo ottenuto sul campo (la promozione in serie A3, alla quale poi il club ha deciso di rinunciare dopo non avere riperito in zona strutture idonee alla disputa delle gare del campionato di categoria superiore), consegnando a tutto il team un apprezzatissimo dono personalizzato, in ricordo della stagione appena conclusa Un simbolico riconoscimento è stato consegnato anche a Giuseppe Varlonga per Rossella e Silvano Orlandi per Ets, main sponsor di Caronno, ai quali rivolgiamo il più sentito ringraziamento per il sostegno accordato. Cala così il sipario su una stagione indimenticabile per il sodalizio giallo blu.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un momento delle premiazioni durante la festa della Pallavolo Caronno)

29062024