Sport

MALNATE – Strepitoso risultato per la Cisv Hurricane Varese capitanata dal campione saronnese Giuseppe Rosafio che, dopo aver conquistato la finale del campionato di baseball per ciechi ed ipovedenti battendo i Lampi Milano, sconfigge anche la Leonessa Brescia in finale laureandosi, così, campione d’Italia.

La Cisv Hurricane Varese diventa, dunque, campione del campionato di baseball per ciechi ed ipovedenti realizzando un sogno inseguito soprattutto negli ultimi due anni nei quali gli Hurricane Varese avevano concluso il campionato al secondo posto. Durante l’intera meravigliosa stagione conclusa con l’imbattibilità, come ricorda il campione e capitano Saronnese degli Hurricane Giuseppe Rosafio, è stato fondamentale anche il sostegno di numerosi saronnesi che hanno seguito con forte passione la squadra ad ogni sua partita.

(foto da Instagram)