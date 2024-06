Sport

SARONNO – Oggi, domenica 30 giugno, alle 15 sul campo di di Novara la squadra di Serie C del Baseball Saronno affronterà gli Athletics Novara. Prosegue dunque la marcia dei saronnesi del presidente Massimo Rotondo in questa stagione che si sta rivelando particolarmente positiva, con la formazione del basso varesotto che veleggia attualmente al comando della classifica e che è dunque in lizza per un posto nei playoff.

Nel turno precedente i saronnesi avevano battuto in casa, 1-0, i Bovisio Buffaloes, confermandosi così ai vertici della graduatoria parimerito con l’altra compagine di vertice in questa prima fase dell’annata agonostica ovvero Legnano.

(foto archivio: oggi i Bc Saronno di scen a Novara contro gli Athletics per difendere il primo posto nella classifica di serie C)

