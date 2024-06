Misinto

MISINTO – Inquietante ritrovamento in via Kennedy a Misinto: dei bocconcini sospetti abbandonati sul marciapiede a ridosso di in cancello.

Come riferisce una cittadina, “li abbiamo raccolti e portati in Ats. Il tecnico che li ha esaminati ha detto che ad un esame preliminare ha il fortissimo sospetto che si tratti di esche avvelenate.

Per avere la certezza occorre aspettare 15 giorni gli esiti degli esami approfonditi. Non vogliamo assolutamente creare allarmismi, però 15 giorni ci sembrano molti ,quindi avvisiamo in modo che chi ha gatti che escono o porta a passeggio i cani in quella zona possa prestare attenzione nei giorni a venire e monitorare i propri animali in caso di sintomi sospetti. Appena avuti gli esiti da Ats aggiorneremo sull’accaduto, augurandoci con tutto il cuore che si tratti di un falso allarme”.

(foto: una immagine dei bocconcini sospetti trovati a Misinto e consegnati ad Ats per le analisi del caso)

30062024