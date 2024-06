iltra2

TRADATE – Mancano pochissimi giorni all’inizio dell’Open Day dedicato ai bambini e ragazzi nati tra il 2008 e il 2019! Se ami giocare a calcio e divertirti con i tuoi coetanei, non perdere questa occasione. L’evento si terrà dal 2 al 5 luglio presso il Centro sportivo di via Oslavia a Tradate.

Dettagli dell’evento:

Date: dal 2 al 5 luglio

Luogo: Centro sportivo di via Oslavia, Tradate

Centro sportivo di via Oslavia, Tradate Orari: Verifica la tabella pubblicata per conoscere la data e l’orario specifico dedicato alla tua annata

Questo Open day è un’opportunità unica per tutti i livelli di abilità, quindi non importa se sei un principiante o un giocatore esperto. Tutti sono i benvenuti! Durante l’evento, avrai la possibilità di entrare a far parte delle Foxes BiancoBlu, l’Academy del Tradate Abbiate, e di conoscere lo staff, le strutture e i programmi per la stagione 2024-2025.

Per maggiori informazioni, contattare:

Samuele Leone: 339 223 5936

339 223 5936 Francesco Viscardi: 338 221 2900

(foro archivio: Nuova Abbiate in azione di gioco durante la scorsa stagione)

