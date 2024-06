Calcio

SARONNO – “Causa importanti lavori di rifacimento delle torri faro per l’illuminazione dello stadio comunale Colombo Gianetti i via Biffi, i previsti Open day agonistica e U17 del Fbc Saronno già programmati ad inizio luglio, si terranno al Centro sportivo Matteotti, in via Sampietro 71 – per permettere di effettuare i lavori in sicurezza sia per le imprese che per gli atleti”. Così una nota del club calcistico cittadino.

Proseguono dal Fbc Saronno: “Ci scusiamo per non poter offrire la suggestiva cornice del nostro glorioso stadio cittadino, ma siamo sicuri che i lavori in corso rappresenteranno un valore aggiunto per la prossima stagione. Avanti Saronno. Aspettiamo tutti al Matteotti per gli Open day” si conclude la nota.

Per la prossima stagione ik Fbc Saronno ha intenzione di potenziare ed allargare ulteriormente il già ampio settore giovanile, presente in tutte le categorie di età.

(foto archivio: una formazione del Fbc Saronno in azione di gioco)

30062024