CASTIGLIONE OLONA – “Si segnala che nei prossimi giorni, verranno avviati nuovi controlli intensivi sulle esposizioni dei rifiuti effettuate dalle utenze”. Inizia così una nota dell’Amministrazione civica di Castiglione Olona.

Come ricordano dal Municpio “ le frazioni interessate dai controlli saranno tutte quelle oggetto di raccolta porta a porta, compresa la plastica che dovrà essere esposta unicamente con i nuovi sacchi marchiati coinger; verranno svuotate solo le nuove attrezzature, tutto il materiale quello esposto fuori i bidoni o con altri bidoni, sacchi e contenitori non sarà ritirato; in caso di non conformità verranno lasciate le etichette specifiche, quelle rettangolari appositamente predisposte; il materiale non ritirato dall’utenza, anche se con etichetta di non conformità, non verrà raccolto la settimana successiva; eventuale nuovo materiale non conforme esposto nei medesimi punti verrà etichettato e non sarà raccolto”.