ilSaronnese

CISLAGO – “Lunedì 1 luglio riprenderanno i lavori di 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮𝗽𝗶𝗲𝗱𝗶 𝗱𝗶 v𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗜v n𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲”. A conunicare la nuova tranche di opere sono i reponsabili dell’Amministrazione civica cislagese.

Le fasi del cantiere

Per tutto il mese di luglio, i lavori interesseranno le seguenti aree:

𝟭° 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼 dall’intersezione piazza Castelbarco / viale Iv novembre fino a via Strambio;

𝟮° 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼 dall’intersezione piazza Castelbarco / viale Iv novembre fino a via Nordi.

Il viale sarà transitabile in un’unica direzione, a salire verso la “ex statale Varesina”.

Ovvianente se gli interventi si svilupperanno più rapidamente del previsto,i disagi saranno ulteriormente contenuti. Mentre in caso di maltempo, come già capitato in passato per opere simili, potrebbero fstalmente esserci dei ritardi.

(foto archivio)

30062024