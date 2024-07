news

SARONNO – SARONNESE – La febbre degli Europei continua a farsi sentire anche nel saronnese. Locali, eventi e piazze si ritrovano affollate da giovani e famiglie che si riuniscono davanti ai maxi schermi per seguire gli Europei: dagli eventi a Villa Gianetti al Palio a Uboldo e Caronno sono una delle tante manifestazioni.

In questi giorni però c’è anche chi sta vivendo il sogno di assistere alle partite della competizione direttamente negli stadi dove vengono giocate, dal vivo, in Germania. Sono diversi infatti i saronnesi che negli ultimi mesi hanno organizzato il loro viaggio nei minimi dettagli, per vivere appieno e dal vivo la magia degli Europei nelle partite cruciali che incoroneranno la nazionale regina del vecchio continente

Le mete possibili sono molteplici, tutte in terra teutonica: città come Düsseldorf, Colonia, Dortmund e ovviamente la capitale Berlino. Le fasi avanzate del torneo toccano varie località tedesche, consentendo ai tifosi di trasformarsi in turisti ed esploratori delle varie sfaccettature della realtà tedesca, in attesa di entrare allo stadio e tifare per la squadra del cuore.

Oltre alla capitale tedesca, l’evento sportivo tocca città che tutti conosciamo per la loro rilevanza storica o per la loro importanza economico-industriale, ma che spesso nascondono luoghi incredibili da visitare. Scoprirle da soli però richiede molto tempo e pazienza. Bisogna scartabellare guide cartacee e blog online, mettendo insieme indicazioni spesso contrastanti e incomplete, con il rischio di perdersi qualcosa di davvero importante o di sbagliare ristorante o pub, rovinando la serata.

Una risorsa davvero irrinunciabile in questo senso è la guida stilata da Idealo proprio in occasione degli Europei di calcio. Essenziale, schematica e di facile consultazione, la guida per gli Euro 2024 di Idealo è una bussola perfetta per capire in pochi minuti cosa ha d’interessante ogni tappa tedesca di questo importante torneo calcistico. Rispetto ad altri contenuti simili, questa guida si distingue per l’estrema chiarezza e per come sia tagliata su misura per l’evento. Infatti è stata ideata e scritta ponendo particolare attenzione alle esigenze di chi è in città per seguire gli Europei traendo il massimo dall’esperienza, senza perdere tempo prezioso.

Elencate in ordine alfabetico, tutte le città interessate dalla competizione vengono introdotte e approfondite con una panoramica essenziale ma completa di tutto quello che serve allo sportivo che voglia scoprire la realtà circostante lo stadio. La guida risolve tutti i problemi pratici che ogni turista affronta: cosa meriti una visita in città, dove gustare la migliore cucina locale al giusto prezzo, dove passare la serata post partita. La cura con cui è stata stillata la guida Idealo emerge da molti particolari: per esempio le mete legate alla vita notturna sono state selezionate nella zona adiacente allo stadio e per ognuna viene indicata la distanza a piedi in minuti. Dato che parliamo di Germania, non potevano mancare le indicazioni sulle migliori birre da gustare: a ogni città viene abbinata la birra più amata e consumata dalla popolazione locale, con tanto di vademecum su dove gustarla e usanze locali legate al suo consumo.

La guida di Idealo insomma è perfetta per quanti visiteranno la Germania per vedere una o più partite dal vivo degli Europei 2024, ma non solo: considerando la cura con cui è stata creata, tornerà sicuramente utile per quanti torneranno in uno degli stati della competizione nei prossimi mesi, per eventi calcistici, sportivi o concerti.