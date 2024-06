Città

SARONNO – Incidente stradale; auto tampona bici davanti all’Esselunga di Saronno. Lo scontro è avvenuto, pochi minuti prima delle 11, nei pressi dell’Esselunga di Saronno in viale Europa. In sostanza, secondo quanto ricostruito in questa prima fase l’auto, una Bwm condotta da un 57enne ha urtato la ruota posteriore della bicicletta del 42enne che è finito malamente a terra.

Robur Saronno basket, accordo con Legnano per giocare al PalaBorsani ma… resta il sogno Paladozio.

Tre schermi a Villa Gianetti per vedere l’Italia agli europei di calcio, tanti giovani ma grande delusione per il risultato degli azzurri.

Ieri mattina, sabato 29 giugno, tra le 10 e le 11,30 alla sede di Meditel Bianalisi di via Alliata si è tenuto un volantinaggio ad opera degli attivisti del comitato Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica e Attac Saronno.

30062024